Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Berliner Wirtschaft

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Berliner Wirtschaft:

"Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass Berlin wirtschaftlich gut dasteht.



Finanzielle Sicherheit für einen Großteil der Menschen wird es nur geben, wenn die private Wirtschaft erfolgreich ist. Die Unternehmensverbände Berlin-Brandenburg haben nun ihre Forderungen an den nächsten Senat aufgestellt. Vieles kennt man schon: beispielsweise, dass die Digitalisierung in der Verwaltung vorangetrieben werden muss. Die Wirtschaft liegt auch richtig mit der Feststellung, dass der Metropolenraum Berlin-Brandenburg endlich als solcher auch umgesetzt werden muss - gerade beim Ausbau der Verkehrswege. Nach der Wahl müssen Berlin und sein Nachbarland mehr als nur Planungsschritte entwerfen. Es braucht in vielen Bereichen einen Neuanfang, damit der wirtschaftliche Aufschwung Berlins fortgesetzt werden kann."/yyzz/DP/he