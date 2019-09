Pressestimme: 'Berliner Morgenpost' zu Autonomes Fahren

BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost' zu Autonomes Fahren":

"Wenn selbst der aus Bayern stammende Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) vom üblichen Berlin-Bashing absieht und eine Lobeshymne auf die Hauptstadt anstimmt, dann muss wirklich etwas Wichtiges passiert sein: An der Straße des 17. Juni wurde die weltweit erste Teststrecke für automatisiertes Fahren und vernetzten Verkehr eröffnet.



Die Zukunft nimmt in Berlin so langsam sichtbare Formen an. 100 neue Professuren für Digitalisierung und Künstliche Intelligenz, eine Milliarden-Förderung für die Wissenschaftslandschaft und Hunderte neue Unternehmen, die sich mit den Zukunftstechnologien beschäftigen, machen Berlin zu einem Zentrum für die Digitalisierung. Gelingt es, das autonome Fahren zu etablieren, dann kann das weltweit Aufsehen erregen. Berlin ist da auf dem richtigen Weg."/ra/DP/jha