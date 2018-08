Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zur Währungskrise in der Türkei

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - 'Badisches Tagblatt' zur Währungskrise in der Türkei:

Die Türkei und ihr Alleinherrscher haben in Syrien die US-Amerikaner regelrecht vorgeführt, als sie deren Verbündete, die Kurden, angegriffen haben.



Jetzt schlägt das Imperium zurück und dreht den Finger in der türkischen Wunde. Und der "Sultan" ist in großer Not - auch, weil das System Erdogan nicht reparierbar ist: Kritische Elemente fehlen nicht nur in der Regierung, wo Erdogan gerne auf Verwandte zurückgreift, auch auf Verwaltungsebene setzt er eher auf Treue denn auf Sachverstand. Auf die Gefahr hin, dass sich das Sprichwort von den Totgesagten, die länger leben, wieder bestätigt: Zweifel, dass es Erdogan gelingt, die türkische Wirtschaft gesundzubeten, sind angebracht./be/DP/stk