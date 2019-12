Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zur Parlamentswahl/Großbritannien

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Das "Badische Tagblatt" schreibt zur anstehenden Parlamentswahl in Großbritannien:

"Wäre nicht der Altlinke Corbyn selbst als Spitzenkandidat an den Start gegangen, sondern eine eher sozialdemokratische Alternative, dann hätte es wirklich spannend werden können in Großbritannien, hätten über den Brexit tatsächlich noch einmal die Bürger bestimmen können.



Denn mehrheitsfähig ist James Corbyn nur innerhalb der Labour-Party. Die gesellschaftliche Mitte in Großbritannien fremdelt mit ihm - und er mit ihr. Deshalb wird Boris Johnson wohl zwangsläufig das Ruder in der Hand behalten - und mit Großbritannien morgen hart Kurs Richtung Westen nehmen. Raus aus der EU. Mit Rückenwind."