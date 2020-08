Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zur Lage in Belarus

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Das "Badisches Tagblatt" zur Lage in Belarus:

"Damit diese Welle nicht abebbt, damit diese Tat von Tichanowskaja und ihren Mitstreitern nicht folgenlos bleibt, ist jetzt Hilfe von außen gefragt, denn eine Diktatur lässt sich selten nur durch Proteste zu Fall bringen.



Diese Hilfe muss in Form von Sanktionen kommen, von einem Westen, der zusammensteht. Freilich, da ist noch Putin, der trotz Abnabelungsversuchen und Kritik von Lukaschenko zuletzt noch am Satellitenstaat Belarus festhalten wird, verkörpert er doch das alte Sowjetsystem, zu dem Putin (zumindest annähend) zurück will. Dennoch ist jetzt die Zeit, Druck auszuüben. Jetzt, da Lukaschenko angeschlagen ist, jetzt, da das Verhältnis zu Russland schlechter ist denn je, jetzt, da die Massen mobilisiert sind."