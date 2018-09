Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zum Polizeiaufgabengesetz

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Das "Badisches Tagblatt" zum Polizeiaufgabengesetz:

"Sicher: Die höchst ungewöhnliche Zusammensetzung der Allianz in Berlin, die da gestern dem bayerischen Polizeiaufgabenkontrollgesetz (PAG) den Kampf angesagt hat, bedeutet allein noch lange nicht, dass den Regierenden in München nun Ungemach aus Karlsruhe droht.



Tatsächlich aber dürften die Chancen gutstehen, dass die Karlsruher Richter das neue Gesetz in die Tonne stampfen. Da klingt im weiß-blauen PAG nicht nur manches recht diffus und juristisch unscharf. Nein, manches, das die Gesetzgeber in Bayern da dem Bürger vorsetzen, riecht eben gleich nach Guantanamo: Dass eine Präventionshaft drei Monate dauern darf - statt bisher 14 Tage -, könnte ja gerade eben noch durchgehen; dass diese Vorbeugehaft aber immer wieder verlängert werden kann, das dürfte selbst bis tief ins bürgerliche Lager hinein für starke Bauchschmerzen sorgen."/yyzz/DP/nas