Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zum Kriegsende

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Das "Badische Tagblatt" zum Gedenktag anlässlich des Kriegsendes.





"Je länger Geschichte nun zurückliegt, desto häufiger ist die Frage zu hören: Was hat das mit mir zu tun? Keiner wirft den heutigen Generationen in Deutschland vor, schuldig zu sein. "Schuld ist nicht kollektiv, sondern persönlich", sagte schon von Weizsäcker. Aber aus der Vergangenheit wächst Verantwortung. Es kann daher nur einen Schlussstrich geben: jenen unter die Epoche des Kriegs. Gedenkformeln und Erinnerungszeremonien mögen an Bedeutung verlieren, aber der immerwährende Auftrag bleibt: sich zu erinnern und sich der Gefahren bewusst zu machen. Denn ob man es weiß oder nur ahnt: Es kann immer wieder passieren - und zwar überall. Der 8. Mai ist als Mahn- und Gedenktag ein Bollwerk dagegen."/yyzz/DP/fba