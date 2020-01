Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu Trump/Bolton-Buch

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu Trump/Bolton-Buch:

"Für die Demokraten kommt das wie gerufen.



Von einer Zweidrittel-Mehrheit im Senat, die für eine Absetzung des Präsidenten benötigt wird, wäre die Opposition zwar immer noch meilenweit entfernt. Aber um vier oder fünf republikanische Senatoren umzustimmen, könnten Boltons Indiskretionen über die Erpressung der Ukraine genügen. Und diese Mehrheit würde dazu ausreichen, den von den Republikanern geplanten "kurzen Prozess" in die Länge zu ziehen - und Bolton öffentlich als Zeuge zu vernehmen. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Und in der Tat scheint die Nervosität im Weißen Haus, dem das Manuskript zur Prüfung vorliegt, zu wachsen. Aber die Demokraten sollten gewarnt sein: Jene, die bislang öffentlich über den Text spekulierten, kennen die Passagen aus Boltons Buch bislang nur vom Hörensagen. Wenn auch diese Blase platzt, dürfte nicht nur der Prozess, sondern der Wahlkampf in den USA endgültig gelaufen sein."/zz/DP/nas