Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu Thomas Cook

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu Thomas Cook:

"Jetzt trifft es also auch den "Frühbucher": Jahrelang wurde er von den Reiseveranstaltern mit Rabatten geködert, damit die Touristik-Konzerne die eigene Kalkulation in trockene Tücher bringen können.



Nun ist der Dumme, wer sich bereits für einen Urlaub mit Thomas Cook im kommenden Jahr entschieden hat. Pauschalreisende, die dort oder bei einer der von der Insolvenz ebenfalls betroffenen Tochterfirmen schon einen Urlaub gebucht und diesen angezahlt haben, gucken gleich zweifach in die Röhre: Zum einen fallen "die schönsten Tage des Jahres" für sie ins Wasser, zum anderen dürften sie auch von ihrem angezahlten Geld kaum etwas wiedersehen. (.) Die Sanierung von Thomas Cook dürfte ebenfalls passé sein. Und die übrig gebliebenen Reiseveranstalter? Sie werden den Vertrauensverlust deutlich zu spüren bekommen."/yyzz/DP/he