Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu SPD/Wahlanalyse

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu SPD/Wahlanalyse:

"Dabei haben es die Sozis ja versucht.



Gerechtigkeit war das zentrale Wahlkampfthema von Martin Schulz. Ein wichtiges, gutes Thema, denn es mangelt zunehmend an ihr in einem Deutschland, in dem die Reichen ständig reicher werden, während auf der anderen Seite Armut und Abstiegsangst grassieren. Die Krux der SPD aber ist, dass man ihr nach der Agenda 2010 und den vielen Jahren Groko nicht abgenommen hat, diese Fehlentwicklung ernsthaft korrigieren zu wollen. (...) Es ist eben sehr schwer, im Wahlkampf eine ganz andere Politik zu vertreten als diejenige, die man zuvor 15 oder 20 Jahre lang gemacht hat."