Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu Machtkampf in der CDU

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu Machtkampf in der CDU:

"Nun hat die Partei drei Kandidaten und ist mit keinem so richtig glücklich.



So wird immer noch Gesundheitsminister Jens Spahn gebeten, anzutreten, und neuerdings wird auch Fraktionschef Ralph Brinkhaus ins Spiel gebracht. Ein populärer Franke namens Markus Söder könnte dann ja Kanzlerkandidat werden. Ein CDU-Chef zum Verstecken? Das alles dürfte die bisherigen Kandidaten noch nervöser machen. Ist genau das das Ziel der Heckenschützen? Zu sehen, wer als erster die Nerven verliert und damit raus ist? Das CDU-Kandidatenkarussell ist derzeit jedenfalls stark in Bewegung. Die einen nennen es dreckigen Kampf um die Macht, die anderen innerparteiliche Demokratie. Jedenfalls: Je länger das Rennen dauert, desto unsicherer ist, dass der nächste CDU-Chef Laschet, Röttgen oder Merz heißt."/al/DP/he