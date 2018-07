Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu Großbritannien

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu Großbritannien:

"Der offene Bruch in der Regierung ist Ausdruck eines in der Europa-Frage tief gespaltenen Landes.



Die Hardliner beziehen ihre Position vor allem aus einer Emotion - der Ablehnung einer EU, die bisweilen bürokratisch und überregulierend agiert, und so den Briten das Gefühl der Ohnmacht vermittelte. Die Gemäßigten wollen vor allem verhindern, dass ein harter Brexit das Land nachhaltig in eine Krise stürzt. Wer sich durchsetzt, das ist noch völlig offen."/yyzz/DP/he