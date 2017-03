Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu G20

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu G20:

"Daran muss man sich erst noch gewöhnen: Die USA als destruktiver Partner.



Oder sind sie gar kein Partner mehr? Der Konflikt um internationale Handelspolitik wurde beim G-20-Treffen in Baden-Baden auf offener Bühne ausgetragen. Bemerkenswert, dass man von den sonst üblichen Parias der Weltpolitik - Russland, China und Türkei, allesamt in Baden-Baden vertreten - nichts Negatives vernommen hat. Allenthalben Einigkeit, nur die USA scheren aus der Reihe. US-Finanzminister Steven Mnuchin hatte von seinem Chef Donald Trump die Devise mitbekommen, sich auf gar nichts festzulegen. Diesen Auftrag erfüllte er. So kühl, wie das Wetter in Baden-Baden über Nacht wurde, ließ er die anderen abblitzen. Drei Tage lange verbrachte Mnuchin auf deutschem Boden - erst Berlin, dann Baden-Baden -, aber diese Zeit hat nicht genügt, ihn vom Wert internationaler Zusammenarbeit zu überzeugen. Die USA isolieren sich selbst. So sieht es also aus, wenn die schrillen und plumpen Töne Trumps auf internationalem Parkett zu Politik werden."/be/DP/edh