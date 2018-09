Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu EU-Urheberrechtsreform

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Das "Badische Tagblatt" schreibt (Donnerstag) zur EU-Urheberrechtsreform:

"Fakt ist aber auch, dass die Hersteller von Inhalten - die Künstler, Musiker und auch die Journalisten und Verlage - in diesem Spiel klar benachteiligt sind, wenn es so läuft, wie es bisher läuft.



(...) Das sollten die Kritiker bedenken, die für die uneingeschränkte Freiheit im Netz eintreten. "Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral", hat Brecht in der Dreigroschen-Oper geschrieben: Solange Menschen von dem leben müssen, was sie mit Kopf oder Händen schaffen, muss auf faire Vergütung geachtet werden. Das ist gegenwärtig nicht ansatzweise gegeben. Die EU-Parlamentarier haben lange um einen Kompromiss gerungen und den Gesetzestext nachbessern lassen. Vielleicht gelingt am Ende des Prozesses der große Wurf: Eine gerechtere Verteilung und die Wahrung der Freiheit im Netz."/zz/DP/men