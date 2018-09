Pressestimme: 'Badisches Tagblatt' zu Baukindergeld

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt" zu Baukindergeld:

"Wer heutzutage 300 000 Euro für eine Immobilie ausgibt, der kommt schon recht billig weg.



Darauf kommen noch mal elf Prozent Nebenkosten. Macht 33 000 Euro - um die zu bezahlen, braucht es das Baukindergeld für drei Kinder. Offenkundig sinnvoller und unbürokratischer wäre es da doch, die Grunderwerbsteuer für Eigennutzer zu senken oder zu streichen. Auch ist es gerade in Hochpreiszeiten wie diesen völlig unnötig, die Dienste von Makler, Notar und Grundbuchamt prozentual in Relation zum Kaufpreis bezahlen zu lassen. Hier wäre ebenfalls viel Spielraum, um Kosten zu reduzieren und so Familien den Weg ins Eigenheim zu ebnen. Die Politik müsste sich nur trauen."/yyzz/DP/nas