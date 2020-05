Pressestimme: 'Badisches Tagblatt/Baden-Baden' zu ZDF-Team

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - "Badisches Tagblatt/Baden-Baden" zu ZDF-Team

Es irritiert, wie routiniert und verharmlosend Medien und Politik über den Angriff auf ein ZDF-Team in Berlin hinweggehen.



Wenn in Deutschland aber gerade so viel über Grundrechte und deren Einschränkung diskutiert wird, wäre es angebracht, am Tag der Pressefreiheit über Meinungs- und Pressefreiheit hierzulande nachzudenken - gerade nach dem Angriff auf das ZDF-Team. Ja, Medien machen Fehler. Sie werden kritisiert und stellen sich der Kritik. Öffentlich-rechtliche Sender stehen unter Dauerbeobachtung - solange die Kritik friedlich bleibt, ist alles okay. Nur nach dem brutalen Angriff auf das ZDF-Team wundere sich bitte niemand, wenn Deutschland in der Rangliste von Reporter ohne Grenzen nächstes Jahr abrutscht. Pressefreiheit ist ein hohes Gut. In Budapest und Riad. In Berlin und Baden-Baden./be/DP/mis