Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Reform des Wettbewerbsrechts

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur Reform des Wettbewerbsrechts:

"Google ist gerade einmal 20 Jahre alt.



Es brauchte Zeit, um zu erkennen, welche Vor- und Nachteile die Entwicklung des Internetgiganten mit sich bringt. Nun reagiert die Politik zu Recht. In der vom Wirtschaftsministerium in Auftrag gegebenen Studie ist vor allem eines bedenkenswert: Sie regt an, sich zu überlegen, wie Daten möglichst vielen Menschen offen stehen und es zu keinen Info-Monopolen kommt. Nur wer über eine Vielzahl von Daten verfügt, wird in der Lage sein, neuartige Maschinen zu entwickeln, die präziser und effizienter arbeiten. Liegen diese Daten nur in einer Hand, haben andere keinen Zugriff. Der Fortschritt wird gehemmt, die Gesellschaft leidet."/DP/jha