Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Lage der Union

FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zur Lage der Union

In der Union brodelt es auch deshalb so heftig, weil der sonst so disziplinierte und manchmal behäbige Kanzlerwahlverein keine starke Führung hat: Kramp-Karrenbauer kommt bei den Wählern nicht an, Merz attackiert Merkel, worauf Söder Merz zur Ordnung ruft, während Merz ankündigt, auf dem nahenden Parteitag mal so richtig Tacheles zu reden.



Wer die Nummer 1 der Union ist und somit der Kanzlerkandidat wäre ist völlig offen. Und das ausgerechnet zu einer Zeit, in der die Große Koalition am Grundrentenstreit platzen könnte und dann Neuwahlen anstünden./yyzz/DP/zb