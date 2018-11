Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Debatte um Merz

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zur Debatte um Merz:

"Weiß der Mann, der Chef der größten Regierungspartei werden will, was viele Bürger umtreibt? Was sind seine Vorschläge, um die ganze Bandbreite von Aufgaben anzugehen - seien es bezahlbare Wohnungen, der Pflegemangel oder der digitale Strukturwandel der Volkswirtschaft? Dass Merz Millionär ist, besagt dabei gar nichts.



Das Sein bestimmt eben nicht zwingend das Bewusstsein - auch wenn in Deutschland dieser Irrtum von Karl Marx leider weit verbreitet ist."/be/DP/he