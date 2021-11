Pressestimme: 'Badische Zeitung' zur Corona-Politik

FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zur Corona-Politik

In Wirklichkeit baut sich gerade eine mächtige vierte Welle auf.



Die wird zwar durch den geimpften Teil der Bevölkerung gebremst. Sie trifft aber auf eine Republik am Ende ihrer Kräfte. (...) Die politisch Verantwortlichen überbieten sich derweil in Widersprüchlichkeit. Sofern überhaupt jemand erkennbar verantwortlich ist. Die alte Bundesregierung amtiert nur noch geschäftsführend, die künftige hat sich zwar dafür gefeiert, "dass die Ampel funktioniert, bevor es sie gibt", aber dann flugs den Katalog der Eingriffsmöglichkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz abgeräumt. Nun ruft der grüne Sozialminister Manfred Lucha im Land nach Instrumenten, die ihm Rot-Grün-Gelb im Bund nicht erlaubt. Kostenpflichtige Tests, Maskenfreiheit für Schüler - über all das wird neu gestritten. Nur Booster-Impfungen finden irgendwie alle gut. Doch genau damit geht es nur schleppend voran./yyzz/DP/zb