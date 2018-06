Pressestimme: 'Badische Zeitung' zum angekündigten Gipfel Trump/Putin

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zum angekündigten Gipfel Trump/Putin:

"Ex-Geheimdienstmann Putin wird Trump zu umgarnen wissen.



Gut möglich, dass in dessen beschränkter Weltsicht die Toten in Syrien oder der russische Völkerrechtsbruch auf der Krim dann spontan zu Petitessen schrumpfen. Eine Kostprobe davon hat Trump auf dem G7-Gipfel geliefert, als er die Rückkehr Russlands in diesen Kreis forderte, ohne darüber nachzudenken, warum Moskau daraus verbannt worden war. Auf die Europäer, die derzeit fürwahr Probleme genug haben, kommt womöglich ein neues hinzu: der Umstand, dass Trump mit Autokraten besser kann als mit ihresgleichen."/yyzz/DP/he