Pressestimme: 'Badische Zeitung' zum Green Deal

FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zum Green Deal

"Da sich am Konsum- und Mobilitätsverhalten wenig ändert, müssten intelligente technische Lösungen auf den Tisch, wo der Gesetzgeber unser aller Bequemlichkeit den Riegel vorschieben soll.



Doch um die brisanten Fragen mogelt sich der mit Tamtam angekündigte Vorschlag herum. Eine der Mondlandung vergleichbare Sternstunde ist das nicht. Hätten Armstrong & Co damals ihre Reise zum Erdtrabanten unter so mageren Voraussetzungen antreten müssen, wäre ihre Startrakete als Rohrkrepierer geendet."/be/DP/zb