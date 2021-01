Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Sturm auf US-Kapitol

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Sturm auf US-Kapitol:

"Wenn es noch eines Beweises bedurfte, wie sehr die Präsidentschaft Trumps in vier Jahren die Fundamente der US-Demokratie erschüttert hat, dann haben die unrühmlichen Szenen auf dem Kapitolshügel von Washington ihn erbracht.



Trump ist bereit zu allem, wenn es darum geht, sich an die Macht zu klammern. Er ist ein Brandstifter, der seine Hände in Unschuld wäscht. Dass er später die Nationalgarde ausschickte, um die zuvor von ihm aufgeputschten Massen wieder unter Kontrolle zu bringen, kann niemanden mehr täuschen. Was da aufgegangen ist, ist die Saat des Demagogen im Weißen Haus. Er wird nicht damit durchkommen."/yyzz/DP/he