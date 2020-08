Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Reiseverbote/Risikogebiete

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Reiseverbote/Risikogebiete:

"Ein zweiter Lockdown, auch wenn der erste im internationalen Vergleich eher locker war, würde enormen Schaden anrichten - wirtschaftlich und sozial.



Nur so ist der praktisch und politisch kaum umsetzbare Vorschlag des CDU-nahen Wirtschaftsrates zu verstehen, ein Verbot für Reisen in Risikogebiete auszusprechen. Den Deutschen das Reisen zu verbieten, würde besonders im Osten furchtbare Erinnerungen wecken. (.) Zudem gab und gibt es im Inland Landkreise mit höheren Infektionszahlen als in manchen Risikogebieten. Und das Verbot ließe sich einfach umgehen. Die Idee ist also sinnlos - mehr noch: Sie schürt die Emotionen der Maßnahmenskeptiker, die sich jetzt schon in ihrer Freiheit eingeschränkt fühlen."/yyzz/DP/he