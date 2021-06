Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu: Maskenstreit/SPD/Gesundheitsministerium

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu: Maskenstreit/SPD/Gesundheitsministerium:

" Dass Gesundheitsminister Jens Spahn damals unter anderem Masken aus China orderte, obwohl diese nicht sämtliche in der EU vorgesehenen Zertifizierungsverfahren durchlaufen hatten, war in der Not richtig.



Nach allem, was inzwischen bekannt ist, wurden die Masken anderweitig geprüft und für den Infektionsschutz tauglich befunden. Sie im Nachhinein als minderwertig zu bezeichnen, nur um dem Minister einen Skandal anzudichten, ist nicht nur schäbig. Der Vorwurf, Spahn habe damit Bedürftige und Behinderte abspeisen wollen und also menschenverachtend gehandelt, spielt skrupellos mit Gerechtigkeitsidealen und vergiftet die Debattenkultur. Geht es der SPD so schlecht, dass sie solche Manöver nötig zu haben glaubt? Wenn dies den Ton im Wahlkampf setzt, werden sich am Ende viele Bürgerinnen und Bürger angewidert abwenden - und zwar von der Politik ganz allgemein."