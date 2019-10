Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Lage/türkisch-syrische Grenze

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Lage/türkisch-syrische Grenze:

"Das Letzte, was die Menschen in Syrien gebrauchen können, ist ein erneuter Krieg: In vielen befriedeten Gebieten ist die Zerstörung so groß, dass ein Leben dort kaum möglich ist.



Doch ein solcher Krieg droht nun, da der türkische Präsident Erdogan offenbar entschlossen ist, in Nordsyrien einzumarschieren (.). Zwar warnt die EU vor einer solchen Offensive. Doch die Europäer wissen, dass sie kaum Druckmittel gegenüber Erdogan haben. (.) Also werden es die Europäer bei Worten belassen. Die Leidtragenden dieser vertrackten Situation werden die Zivilisten in Nordsyrien sein."/yyzz/DP/he