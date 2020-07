Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Gabriel/Tönnies

FREIBURG (dpa-AFX) - Die "Badische Zeitung" zu Gabriel/Tönnies:

"Ein freundliches Wort über Clemens Tönnies genügt derzeit, um einen Sturm der Entrüstung zu entfachen.



Sigmar Gabriel erlebt das gerade - und ja, damit tut man dem früheren SPD-Vorsitzenden Unrecht. Denn natürlich lässt sich leicht moralische Quarantäne einfordern für einen Milliardär, in dessen Betrieben es auch wegen mieser Arbeits- und Wohnbedingungen der Mitarbeiter zum Corona-Massenausbruch kommen konnte. Aber wer jetzt so tut, als dürfe niemand mehr Tönnies auch nur nahekommen, muss schon ein großer Heuchler sein. Lange galt Tönnies als Unternehmer-Held. Gabriel immerhin legte sich als Minister öffentlich mit dem Fleischmogul an. Läge Gabriel als Privatier auf der faulen Haut, wäre das vielen Zeitgenossen auch nicht recht."