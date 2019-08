Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Debatte/E-Sport

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Debatte/E-Sport:

"Die Vereine sind auf dem besten Weg, sich wieder einmal abhängen zu lassen von einer gesellschaftlichen Entwicklung, die überall in der Welt zu beobachten ist - und in der es um viel mehr geht als um die Frage, wie genau man das denn nun nennen soll.



Sport? Gaming? Teufelswerk? Liebe Funktionäre, wir sind im 21. Jahrhundert! Eine ganze Generation ist digital aufgewachsen. Wenn junge Menschen den Vereinen auch weiterhin zuströmen sollen, dann müssen die erstmal ihre Türen öffnen. Man kann Verständnis haben für die Überzeugung, Sport müsse von seiner Definition her immer auch mit ganz viel Bewegung verbunden sein. Was Sport genau ist, haben Gesellschaften aber zu jeder Zeit immer wieder neu definiert."/yyzz/DP/he