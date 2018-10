Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Bayern

FREIBURG (dpa-AFX) - 'Badische Zeitung' zu Bayern

Söder und mehr noch Parteichef Horst Seehofer verprellten das liberale CSU-Milieu.



Was hier verloren ging, wurde aber rechts nicht geholt. Im Gegenteil, Seehofers fixe Idee, ständig über die Flüchtlingsfrage als Mutter aller Probleme zu lamentieren, stärkte die in Bayern eher chaotisch aufgestellte AfD und wohl auch die Freien Wähler. Die dürften ab sofort zu Söders Lieblingen avancieren. Die Grünen eher nicht. Dabei sind sie die wahren Sieger.... Mit den Grünen eine Koalition zu versuchen, wäre ein Zeichen für echte Erneuerung und für den Willen zu grundlegendem Wandel. Der Mut dazu ist in der CSU aber nicht ausgeprägt, zumal die Partei ein solches Experiment derzeit auch nicht aushielte. Pech für die Grünen; die CSU braucht alle Kräfte um sich selbst zu stabilisieren./be/DP/zb