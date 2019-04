Pressestimme: 'Badische Zeitung' zu Allianz im EU-Parlament

FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Allianz im EU-Parlament:

"Parteien, die sich den Nationalismus auf die Fahne geschrieben haben, können schnell in Konflikte geraten.



In der Flüchtlingsfrage, die Italien auf den Nägeln brennt, sind es die Rechtsparteien im Osten der EU, die sich einer gemeinsamen Lösung widersetzen. Und über ihre Migrantenfeindlichkeit und ihre Kritik an der Union hinaus gibt es einiges, was die Rechtspopulisten trennt. Vor zwei Jahren riet Jörg Meuthen seiner AfD noch, eine "gewisse Distanz" zu Marine LePen zu wahren, da deren wirtschaftspolitische Vorstellungen eines dirigierenden Staates nicht mit denen der AfD übereinstimmten. Ein starkes Bündnis lässt sich auf so einer Basis nicht bauen."/al/DP/he