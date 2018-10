Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zur 'Wahl/Bayern'

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zur 'Wahl/Bayern'

"Die gute Wahlbeteiligung zeigt, wie stark sich Berliner Themen rund um die Flüchtlingspolitik in den Vordergrund gedrängt haben.



Das spürt jetzt auch die SPD, deren Leidensfähigkeit einer weiteren extremen Belastungsprobe unterzogen wird. Die Genossen müssen in Bayern durch ein tiefes Tal der Tränen. In zwei Wochen wird in Hessen gewählt. Dann wird sich auch in Berlin entscheiden, ob die Große Koalition in der Hauptstadt bereits am Ende ist."/be/DP/zb