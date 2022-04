Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zur Linkspartei

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zur Linkspartei:

"Unbestritten ist, dass es Linken-Politiker gibt, oft mit gewerkschaftlichem Hintergrund, die sich mit Herzblut für all jene einsetzen, deren karger Lohn für harte Arbeit kaum zum Leben reicht. Doch den Ton in der Partei geben heute ideologisch starre Funktionäre an, bei denen sich alte marxistische Dogmen mit neuer, identitätspolitischer Rhetorik mischen. Kümmerer-Partei für die Menschen in abgehängten Landstrichen ist die Linke schon lange nicht mehr - auch nicht im Osten. So hat die Partei, die das Kapital so leidenschaftlich bekämpft, ihr eigenes politisches Kapital völlig verspielt."/ra/DP/he