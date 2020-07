Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zur EU-Ratspräsidentschaft

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zur EU-Ratspräsidentschaft

Die Erwartungen an Deutschland sind groß.



[.] Es kommt auf die Kanzlerin an: Merkel, die wegen ihrer langen Erfahrung im Club der "Chefs" ohnehin schon heimliche Vorsitzende in Brüssel war, muss die Einigung moderieren. Das Gewicht ihres Wortes ist unumstritten. Es bricht zwar bald das letzte Jahr ihrer Kanzlerschaft an, doch bezeichnenderweise nimmt niemand sie als lahme Ente wahr. Im Gegenteil. Merkel, der immer vorgeworfen wurde, gemessen an Helmut Kohl, nur situativ zu handeln, schickt sich an, europapolitisch über den Kanzler der Einheit und des Euro hinaus zu gehen./yyzz/DP/zb