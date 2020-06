Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zur Autoindustrie

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zur Autoindustrie:

"Plumpe Forderungen der Autoindustrie nach einer weiteren Extrawurst haben viele andere Industriezweige und selbst die wohlmeinende Politik verärgert.



Jeder Arbeitsplatz ist gleich bedeutend. In Zeiten, in denen durch die Pandemie flächendeckend fast die gesamte Wirtschaft leidet, ist eine Sonderbehandlung für einzelne Branchen kaum zu vermitteln. Mit der zeitweisen Senkung der Mehrwertsteuer trägt die Bundesregierung dem Rechnung und fördert alle Bereiche der Wirtschaft gleich. Mag das der verwöhnten Autobranche noch so hart erscheinen, ist es doch gerecht."/yyzz/DP/he