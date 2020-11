Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zum DFB-Team/Spanien

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zum DFB-Team/Spanien:

"Die Länderspieljahre 2019 und 2020 werden als verlorene in die DFB-Chronik eingehen.



Weiche Faktoren, die sich daraus ergeben, kann der Verband nicht ignorieren. Dessen Sponsoren registrieren die Indikatoren wie etwa das Rekordtief bei den TV-Einschaltquoten gegen Tschechien. Der ehemalige deutsche Fußball-Stolz muss bei der Aufmerksamkeit seiner Landsleute inzwischen "Bares für Rares" und "Rosamunde Pilcher" fürchten. Es ist für den Moment ein Fußball to go. Reinzappen, Ergebnis gucken, wegschalten. Mehr muss man nicht wissen."