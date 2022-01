Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu gebührenfinanziertem Fernsehen

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu gebührenfinanziertem Fernsehen:

"Auf beiden Seiten des Ärmelkanals ähneln sich die Argumente der Populisten, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk schwächen oder komplett abschaffen wollen. "Undemokratisch" nennt ihn in Deutschland die AfD. In ihrem Wahlprogramm-21 gab die Partei als Ziel an, die Staatsverträge zu kündigen, den Rundfunk zu "befreien" und mehr "Meinungsfreiheit statt Tugendterror" zu ermöglichen. Die Briten formulieren das eleganter, sie meinen aber dasselbe. Die Reduzierung auf ein Nischenangebot zielt im Kern gegen den freien, unabhängigen und kritischen Qualitätsjournalismus. Das kann aber nicht im Interesse einer reifen Demokratie sein. Politiker, die so punkten wollen, spielen mit dem Feuer."/yyzz/DP/stw