Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Zverev

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Zverev:

"Weltmeister und Olympiasieger darf sich Zverev nun nennen, doch ein Grand-Slam-Titel, an dem er vor knapp einem Jahr bei den US Open so hauchdünn vorbeigeschrammt war, fehlt ihm noch immer.



Sieben Best-of-five-Matches in zwei Wochen zu gewinnen, das ist im Tennis die ultimative Meisterprüfung. Geht Zverev seinen Weg unbeirrt weiter und gelingt es ihm, den Olympia-Spirit mit auf die Tour zu nehmen, sind weitere Triumphe nur noch eine Frage der Zeit."