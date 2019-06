Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Wiederwahl/Infantino

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Wiederwahl/Infantino:

"So gut wie alle Delegierten haben am Mittwoch mitgeklatscht beim Fifa-Kongress in Paris, auch die deutsche Delegation reihte sich ein in die Schar der Claqueure.



Der Gallizismus ist hier keine despektierliche Bezeichnung von vielleicht ehrenwerten Funktionären, sondern Fakt: Zumindest indirekt sind die Abstimmenden ja bezahlte Beifallspender. Dank Infantinos Initiative erhält jeder der 211 Mitgliedsverbände von der Fifa bis 2022 pro Jahr 5,3 Millionen Euro. Auf welchen Konten das Entwicklungshilfe-Geld wirklich landet, ist nicht immer klar. Der 49-Jährige, der als selbst erklärter Reformer den unter Vorgänger Sepp Blatter tief in den Korruptionssumpf geratenen Weltverband übernahm, hat sich den Beifall auch durch die von ihm durchgedrückte Aufstockung der WM von 32 auf 48 Nationen erkauft - auch wenn sie erst 2026 kommt. Beim Turnier in Amerika werden Mannschaften dabei sein, die kaum Regionalliga-Niveau besitzen, die aber gut genug sind für noch höhere TV- und Sponsoreneinnahmen."/yyzz/DP/he