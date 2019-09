Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Vorratsdatenspeicherung

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Vorratsdatenspeicherung:

"Sie ist ein Dauerthema in Sicherheitskreisen: Die in der Öffentlichkeit unpopuläre, aber von praktisch allen Experten geforderte Vorratsdatenspeicherung soll in Zukunft als ein universelles Instrument zur Bekämpfung der Kriminalität genutzt werden.



Der Haken an der Sache: Eine systematische Erfassung der Telefon- und Internetdaten von verdächtigen Personen wurde in Deutschland vor einiger Zeit auf Eis gelegt. Seit Mittwoch ist nun klar, dass sie so bald nicht kommen wird. Anders als erwartet, hat das Bundesverwaltungsgericht kein wegweisendes Urteil über die Zulässigkeit solcher Datensammlungen gefällt, sondern die Entscheidung dem Europäischen Gerichtshof überlassen. Dennoch dürfen sich die Behörden weiter Hoffnungen machen, die Vorratsdatenspeicherung eines Tages einsetzen zu können. Zum Beispiel bei sexueller Gewalt gegen Kinder."