Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Trump/Zölle/Mexiko

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Trump/Zölle/Mexiko:

"Donald Trump hat die Zollkeule nicht begraben im Streit mit Mexiko, er hat sie nur aus der Hand gelegt.



Gut möglich, dass er schon bald erneut nach ihr greift. Ob er sein Erpressungsmanöver in ein paar Monaten wiederholt oder vielleicht schon in wenigen Wochen, was er dann womöglich an Forderungen stellt, wagt niemand zu prophezeien."/yyzz/DP/he