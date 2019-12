Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Thomas-Cook-Pleite

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Thomas-Cook-Pleite

"Die Kunden befürchteten, dass ihnen der Großteil ihrer Zahlungen flöten geht.



Die Bundesregierung übernimmt schlichtweg, was sie in diesem Fall machen muss: Verantwortung. Sie verspricht, unbürokratisch Schäden auszugleichen, für die die Versicherung nicht aufkommt und vermeidet so enervierende Prozesse. Die Kunden sind genug gestraft, weil sie ihren Urlaub abbrechen mussten oder infolge der Pleite erst gar nicht antreten können."/be/DP/zb