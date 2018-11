Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Rentenpaket

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Rentenpaket

Kurzfristig profitieren davon die mehr als 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner im Lande sowie die Arbeitnehmer, die in den kommenden Jahren in den verdienten Ruhestand wechseln.



Was aber nach 2025 passiert, wenn in großem Umfang die Generation der Babyboomer aus dem aktiven Erwerbsleben ausscheidet, ist völlig offen. Wenn weder das Rentenniveau sinken noch der Beitragssatz steigen dürfen, bleibt als einzige Finanzierungsquelle der Steuerzuschuss./al/DP/zb