Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Reisen

KARLSRUHE (dpa-AFX) - 'Badische Neueste Nachrichten' zu Reisen

Wer jetzt Urlaub macht, macht Urlaub mit der Corona-Gefahr.



Und nicht von der Corona-Gefahr. Denn das Virus ist weiter allgegenwärtig. Es kann im Flugzeug lauern, im Hotel, im Restaurant, an der Strandbar. Es reist mit, feiert mit und kehrt mit nach Hause zurück, wenn es nur die Gelegenheit dazu bekommt. Natürlich dürstet es viele Menschen nach Monaten der pandemiebedingten Einschränkungen jetzt nach Abwechslung, nach Tapetenwechsel. Und manche auch danach, das zu tun, was die Umgangssprache "mal so richtig die Sau rauslassen" nennt. Doch es ist einfach verantwortungslos, diesem Drang so ungehemmt nachzugeben, wie das deutsche Urlauber schon wieder am "Ballermann" auf Mallorca tun./al/DP/zb