Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Merkel/Seehofer

KARLSRUHE (dpa-AFX) - Die "Badische Neueste Nachrichten" über den Asylstreit:

"Merkel steht nun unter dem gewaltigen Druck, europäischen Partnerländern, die in ihrer Haltung zu Migrationsfragen teils noch deutlich weiter auseinanderliegen, als CDU und CSU, Zugeständnisse abzuringen.



Wenn, was sehr wahrscheinlich ist, eine grundlegende gesamteuropäische Einigung nicht so schnell zu erzielen ist, muss sie zumindest Vereinbarungen mit den maßgeblichen Grenz- und Transitländern erreichen, um den Bruch mit Seehofer zu vermeiden."/yyzz/DP/tos