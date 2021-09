Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Merkel/Laschet

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Merkel/Laschet:

Angela Merkel als letzte Hoffnung.



In der Spitze von CDU und CSU macht sich Furcht breit, dass es nach 16 Jahren an der Macht demnächst wieder heißt, sich in der Opposition wiederzufinden. "Opposition ist Mist", sagte einst SPD-Urgestein Franz Müntefering. Und wenn das für die SPD gilt, dann gilt es für CDU und CSU erst recht. Sie definieren sich als Regierungsparteien, die die Richtung bestimmen wollen und zwar nicht als Juniorpartner, sondern als Steuermann. Weil die Lage ernst ist und ihnen das Ruder zu entgleiten droht, soll die Kanzlerin den Wahlkampf retten./yyzz/DP/mis