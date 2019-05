Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu May/Brexit-Angebote

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu May/Brexit-Angebote:

"Eine mögliche zweite Volksabstimmung über Britanniens Zukunft in Europa ist nur ein halbherziges Geschenk an die Tory-Hardliner und die oppositionelle Labour-Partei.



Theresa Mays Versprechen könnte nur eine sehr begrenzte Haltbarkeitsdauer haben, nämlich so lange, bis ein neuer, wahrscheinlich radikal antieuropäischer Parteichef der Konservativen gewählt wird und das Angebot wieder zurückzieht. Zudem gibt es unter den Parlamentariern keine Einigkeit darüber, ob es schlau wäre, dem Volk wieder die Frage zu stellen, die 2016 offiziell als eine "Entscheidung für eine Generation" verkauft wurde. Was Mays Vorschlag einer temporären Zollunion angeht, so dürfte Labour die Idee nicht weit genug reichen, während sie manche Tories auch in dieser abgespeckten Form auf die Palme bringt. Man muss sich fragen, worauf die Hoffnung der Premierministerin gründet, den Widerstand im Unterhaus endlich überwinden zu können."/be/DP/he