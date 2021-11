Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Macrons Energiepolitik

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Macrons Energiepolitik:

"Der Vorpreschen Frankreichs in Sachen Atomkraft kommt nicht überraschend.



Nicht nur Präsident Emmanuel Macron, auch die meisten Franzosen setzen unbeirrt auf den billigen Strom, selbst wenn er aus veralteten Meilern kommt. Paris wird sich aber von seinem traditionellen Denken lösen müssen, um die Energieversorgung in Zukunft ökologisch und grenzübergreifend zu lösen. In diesem Sinne stellt sich die Frage, ob Paris - und wahrscheinlich bald auch die Europäische Union - ihre Milliarden nicht besser in den konsequenten Ausbau von alternativen Energieformen investieren würden. Denn der Strom aus Atomkraftwerken mag auf den ersten Blick billig erscheinen, aber es ist keine Zukunftstechnologie."/yyzz/DP/he