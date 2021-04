Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Koalitionsverhandlungen

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten' zu Koalitionsverhandlungen:

"Die Südwest-CDU hat nach der dritten Schlappe in Folge ihren Markus-Söder-Moment: Wie der bayerische Regierungschef nach dem Erstarken der Ökopartei in seinem Land, streben Landeschef Thomas Strobl und sein Sondierungsteam eine Ergrünung an.



Strobl hat indes nicht die Autorität von Söder, er muss bis zum Ende der Koalitionsverhandlungen noch viel Überzeugungsarbeit leisten, um auch die zahlreichen Friedrich-Merz-Fans in seinem Landesverband für den neuen Kurs zu gewinnen. Der ist indes alternativlos, wenn die Südwest-CDU in Zukunft wieder stärker werden will. Die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen müssen Kretschmann wie Strobl bei digitalen Sonderparteitagen zur Abstimmung vorlegen. Beide haben noch viel Arbeit vor sich für eine gemeinsame Koalition unter neuen Vorzeichen."/zz/DP/he