Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' zu Kirchenöffnungen/Mai

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" zu Kirchenöffnungen/Mai:

"Wenn Geschäfte wieder öffnen, der Ball in der Fußball-Bundesliga wieder rollen soll, dann es ist auch an der Zeit, den Menschen wieder Zugang zu ihren Glaubenshäusern zu verschaffen.



Wenn Kunden vor Läden lange anstehen und Fans nicht in die Stadien dürfen, müssen aber auch Gläubige Regeln beachten. Ab Anfang Mai werden sie wieder einen Teil der Normalität spüren dürfen. Wenn die Gesellschaft nicht zu locker mit den Lockerungen umgeht, bleiben auch die Türen in den religiösen Häusern offen."/yyzz/DP/he