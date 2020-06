Pressestimme: 'Badische Neueste Nachrichten' (Karlsruhe) zu Tourismus

KARLSRUHE (dpa-AFX) - "Badische Neueste Nachrichten" (Karlsruhe) zu Tourismus

Der Tourismus-Neustart in Corona-Zeiten ist ein ganz vorsichtiger Schritt zurück in einst gewohnte Normalität - sehr weit entfernt von den Buchungszahlen, die für den Sommer 2020 gemeldet waren.



So wichtig dieser Wiederbeginn für eine extrem gebeutelte Branche und deren Beschäftigte ist, so klar muss sein, dass noch immer ein hohes Risiko gegangen wird. Corona ist ein Feind, der - siehe China - unerwartet neu zuschlägt. Die Risiken in der neuen Tourismus-Welt sind kalkulierbar. Wachsamkeit und Einhaltung der geltenden Regeln sind Grundelemente dieser Bewertung./al/DP/mis